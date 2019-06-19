Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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Фрагмент беседы продюсера с телеведущим Андреем Малаховым был показан на телеканале «Россия 1
». Во время интервью Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
ТК Звездавчера в 21:41

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Алибасов дал первое после своего отравления интервью

Известиявчера в 21:41

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Газета.Ruвчера в 22:00

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

РИА Новостивчера в 22:39

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РБКвчера в 21:09

Алибасов дал первое после отравления интервью

ТК Звездавчера в 21:41

Алибасов дал интервью в своей квартире после отравления

РЕН ТВвчера в 21:49

Алибасов дал первое интервью после отравления

Lenta.ruвчера в 20:31
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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей

Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Общество

Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
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Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
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Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
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Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
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В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
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Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

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Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

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Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

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Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом.
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След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
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Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.
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Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
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Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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