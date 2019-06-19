Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00

с чего всё началось

Гаджеты Китайский связной: Huawei может насытить Россию 5G-смартфонами Призрачный диапазон Один из крупнейших мировых производителей смартфонов — Huawei рассматривает возможность выпуска аппаратов, работающих на частотах 4, 8 – 4,99 ГГц.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Политика Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.

Футбол ФК «Ростов» сыграет первый матч нового сезона 13 июля Согласно расписанию, первый матч нового сезона ФК «Ростов» проведёт 13 июля в 21:30, где на своём поле команда примет ФК «Оренбург».

Общество КС ограничил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Происшествия Все цыгане покинули Чемодановку Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Политика Меркель стало плохо на встрече с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Происшествия В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.

Теннис Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.

Происшествия В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело «Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Общество Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары Против запуска воздушных шаров высказалась и исполнительный директор "зеленого" движения России ЭКА Елена Горохова.

Экономика Utair планирует продать 50%-ную долю в UTG Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом.

Космос След мощного взрыва обнаружили на Марсе Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.

Авто Новый Geely Atlas для России заметили на тестах Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.