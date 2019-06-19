Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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с чего всё началось
Фрагмент беседы продюсера с телеведущим Андреем Малаховым был показан на телеканале «Россия 1». Во время интервью Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.ТК Звездавчера в 21:41
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