Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00

с чего всё началось

Экономика Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Армия и оружие Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому 13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Политика Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.

Политика Спикер Госдумы призвал «окружить заботой» соцработников Социальная сфера является ключевой для выполнения стоящих перед Россией задач, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на Форуме социальных инноваций регионов в среду, 19 июня.

Происшествия В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Авто Названы цены на обновленный Subaru Outback Subaru Outback на российском рынке в отличие от модели 2018 года подорожала на 30 тысяч рублей и теперь доступна по цене от 2 689 000 рублей.

Экономика Самая дорогая земля в России принадлежит семье бывшего министра Журнал Forbes признал принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева агрокомплекс владельцем самых дорогих земель в стране.

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой форме терроризма Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Происшествия В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21 В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Общество Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.