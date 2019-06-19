Алибасов дал первое интервью после госпитализацииРоссийская газета 01:19

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления. Он рассказал о том, что пережил во время искусственной комы, все еще находясь под воздействием седативных препаратов.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Политика В Кремле не комментируют данные СМИ о крушении МН17 В Кремле не видят смысла обсуждать данные СМИ по крушению MH17 до публикации выводов Совместной следственной группы, занимающейся расследованием этого дела.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Политика В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.

Армия и оружие Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Происшествия СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.

Экономика Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.

Происшествия Пожар произошел на крыше пятиэтажного жилого дома во Владивостоке Во Владивостоке загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя популярнее Путина Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Футбол Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".

Авто Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008 Peugeot официально представила миниатюрный паркетник Peugeot 2008 новой генерации.

Происшествия Мост через реку Лама частично обрушился в Подмосковье Частичное обрушение моста через реку произошло около Волоколамска, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Футбол ЦСКА выкупил права на футболиста «Эвертона» Влашича Российский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на хорватского полузащитника английского "Эвертона" Николу Влашича.