Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализацииРоссийская газета 01:19

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления. Он рассказал о том, что пережил во время искусственной комы, все еще находясь под воздействием седативных препаратов.
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с чего всё началось
Фрагмент беседы продюсера с телеведущим Андреем Малаховым был показан на телеканале «Россия 1
». Во время интервью Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
ТК Звездавчера в 21:41

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«Я все время был связан – руки и ноги. Все болит»: первое интервью Бари Алибасова после комы

StarHit.ru06:00

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»

РИА Новостивчера в 22:39

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Алибасов дал первое интервью после отравления

RT на русскомвчера в 22:15

Алибасов дал первое после отравления интервью

ТК Звездавчера в 21:41

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Телепрограмма01:42

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

РБКвчера в 21:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:08, Вашингтон
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

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В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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Обновлено в 06:31
Политика

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Энергетика

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Происшествия

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Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

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Политика

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
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СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
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Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

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Происшествия

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Во Владивостоке загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.
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Происшествия

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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
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Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Бузова назвала себя популярнее Путина

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 12:00
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Баста и Little Big выступят на премии «Новое радио Awards»

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Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

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Мост через реку Лама частично обрушился в Подмосковье

Частичное обрушение моста через реку произошло около Волоколамска, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
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Первый взвод туристической полиции создан в Крыму

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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