Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит.
— Бари Алибасов, музыкантРИА Новости вчера в 19:36
с чего всё началось
Фрагмент беседы продюсера с телеведущим Андреем Малаховым был показан на телеканале «Россия 1». Во время интервью Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.ТК Звездавчера в 21:41
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