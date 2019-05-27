Экономика
Alibaba планирует привлечь $20 млрд через второй листинг в ГонконгеInc.Russia 02:52
Фото: IStock Одна из крупнейших в мире технологических компаний Alibaba рассматривает вопрос о привлечении $20 млрд через второй листинг своих акций в Гонконге, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники Источники сообщили изданию, что деньги, которые планируется привлечь, предназначены для того, чтобы помочь Alibaba "диверсифицировать каналы финансирования и повысить ликвидность".
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Bloomberg: Alibaba хочет привлечь $20 млрд от размещения акций в Гонконге
Rambler News Serviceвчера в 15:51
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Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
130 долларов за Huawei P30 Pro. В Великобритании площадки trade-in принимают смартфоны Huawei за гроши
Некоторые площадки, которые предлагают подобные услуги, и вовсе прекратили принимать смартфоны китайского гиганта.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Экономика
В ОСК заявили о росте гражданских проектов
Номенклатура гражданских проектов на предприятиях объединенной судостроительной корпорации (ОСК) растет.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика
В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество
Глава пензенского Следкома заработал за год более 3 млн рублей
Обновлено 26 мая в 15:06
Происшествия
Во Владивостоке убрали с парковки упавшие бетонные блоки
Ночью вторника бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько.
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Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Транспорт
Кольцово возобновляет авиарейсы из Екатеринбурга в Воронеж
Екатеринбург и Воронеж вновь свяжут прямым авиарейсом. В последний раз регулярное сообщение между двумя городами происходило в 2017 году.
Обновлено в 01:40
Экономика
Polymetal создал совместное предприятие с юниором на Чукотке
Polymetal получит 25% в совместном предприятии, вложив 20 млн рублей (примерно 0,3 млн долларов) в акционерный капитал, с возможностью увеличить долю до 80%, вложив 60 млн рублей (0,9 млн долларов) по завершении программы полевых работ за первый год в 2020 году.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав
Обновлено в 02:21
Технологии
Названы самые бесполезные аксессуары к гаджетам
Обновлено вчера в 09:19
Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Космос
Молния ударила в стартовавшую с Плесецка ракету-носитель «Союз»
Разряд молнии ударил в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время старта с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 07:14
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16