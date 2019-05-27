Экономика
Alibaba оценивает возможность размещения акций в ГонконгеВести.Финанс вчера в 17:19
Alibaba провела первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, сумев привлечь $25 млрд в рамках крупнейшего IPO в 2014 г. Вполне вероятно, что одной из причин, которая побудила компанию к планированию нового размещения акций в Гонконге, стала торговая война между США и Китаем.
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Bloomberg: Alibaba хочет привлечь $20 млрд от размещения акций в Гонконге
Rambler News Serviceвчера в 15:51
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Происшествия
В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР
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Экономика
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.
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В России изменились правила обязательного медстрахования
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Общество
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Происшествия
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В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
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Певица МакSим впервые вышла на сцену после реабилитации
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В правительстве поддержали повышение штрафов за неявку в военкомат
Правительство рассматривает повышение штрафа от 500 до 3 тыс. рублей (пока штраф составляет от 100 до 500 рублей) за неявку состоящего на воинском учете по повестке военкомата в установленное время и без уважительной причины.
Обновлено в 01:51
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
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В декабре 2015 года "Развитие" купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО "ЗИЛ-Юг") за 34,2 млрд руб. Вместе "Лидер-Инвест" и "Группа ЛСР" планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м. ФАС зарегистрировала ходатайство АО "Лидер-Инвест" в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 02:00
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество
Мост в Киеве продолжает трескаться
Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась в желании покончить с собой во время беременности
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что хотела покончить с собой, когда была беременна своей дочерью Марией.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
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Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
На кадрах, показанных в эфире "России 24", корреспондент спросил у Зайцева, почему погорельцы в селе Шира, пострадавшие от пожаров 12 апреля 2015 года, до сих пор живут в нечеловеческих условиях.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
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Обновлено вчера в 23:17
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
ВКС России получат 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года
Воздушно-космические силы России планируют принять на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года.
Обновлено в 02:22
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
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Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01