Экономика

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской биржеКоммерсантъ вчера в 16:30

Обсуждение дополнительного размещения акций Alibaba идет на фоне торговой войны между Китаем и США и ужесточения политики американских властей в отношении китайских компаний. Кроме того, размещение на Гонконгской бирже позволит онлайн-ритейлеру улучшить доступ к инвесторам из Китая.
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СМИ: Alibaba обдумывает размещение акций в Гонконге, что может принести ей $20 млрд

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Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже

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Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

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Bloomberg узнал о планах Alibaba продать акции на $20 млрд на бирже Гонконга

Ведомостивчера в 13:45
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

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Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

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Общество

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Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
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Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
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Не менее 80 млн рублей Якутия направит на поддержку регионального кино

С 2020 года в Республике Саха (Якутия) местные кинопроизводители будут получать не менее 80 млн рублей господдержки, сообщает Vostok.Today.
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Турция ждет российских специалистов для установки С-400

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

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Происшествия

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
ЖКХ

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В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
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Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
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Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
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Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

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Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Политика

Кремль ответил на требование освободить украинских моряков

Дмитрий Песков В ответ на требование Международного трибунала немедленно освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Украине задержанные бронекатера, Дмитрий Песков озвучил позицию России по этому вопросу.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Футбол

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
Обновлено в 04:39
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Яна Рудковская может вычеркнуть детей из завещания

Методы воспитания детей, которыми руководствуется Рудковская и Плющенко и раньше вызывали осуждали осуждение у общественности.
Обновлено в 04:00
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
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Рейс из Петербурга в Анталью отложили из-за поломки самолета

Обновлено в 02:18
Общество

Бизнес-омбудсмен предложил легализовать в России «котокафе»

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Обновлено в 01:38
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В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
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Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских

Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
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Alibaba Group
Китайская компания
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. В 2012 году объём продаж на двух порталах группы Alibaba составил 1,1 трлн юаней. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике, и по состоянию на дату исторического первичного публичного предложения акций 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляет $231 млрд.
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