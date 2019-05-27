Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской биржеКоммерсантъ 16:30

Обсуждение дополнительного размещения акций Alibaba идет на фоне торговой войны между Китаем и США и ужесточения политики американских властей в отношении китайских компаний. Кроме того, размещение на Гонконгской бирже позволит онлайн-ритейлеру улучшить доступ к инвесторам из Китая.

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже

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