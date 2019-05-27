Экономика
Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской биржеКоммерсантъ 16:30
Обсуждение дополнительного размещения акций Alibaba идет на фоне торговой войны между Китаем и США и ужесточения политики американских властей в отношении китайских компаний. Кроме того, размещение на Гонконгской бирже позволит онлайн-ритейлеру улучшить доступ к инвесторам из Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Футбол
Сборная Англии назвала итоговый состав на полуфинал Лиги Наций
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из итогового состава команды Кирана Триппьера, Харри Уинкса, Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса, которые вошли в предварительную заявку.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека
В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено в 15:58
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро
Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Авто
Audi станет продавать новые автомобили онлайн
Пока немецкий концерн предложит клиентам приобрести только одну модель онлайн — это Audi TT в спецверсии Quantum Gray Edition.
Обновлено в 07:14
Авто
Peugeot запустил продажи 508 SW
Продажи "508-го" универсала будут запущены в десяти странах Европы в период с 26 мая по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Мария Горбань сняла эротический клип для мужа
Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.
Обновлено в 17:01
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Наука
Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
Ученые из Мичиганского университета связали наличие цели в жизни с низким риском ранней смерти.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Израиль заявил об уничтожении установки ПВО Сирии
Обновлено в 16:17
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Культура
Минздрав и Минкультуры будут пропагандировать здоровый образ жизни через кино
Министерство здравоохранения России обсуждает с Министерством культуры создание фильмов и сериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Обновлено в 17:21
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент
Напомним, по итогам выборов в Европарламент ослабли позиции центристских партий и заметно увеличилась численность фракции евроскептиков.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын
Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02