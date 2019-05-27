Экономика

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской биржеКоммерсантъ вчера в 16:30

Обсуждение дополнительного размещения акций Alibaba идет на фоне торговой войны между Китаем и США и ужесточения политики американских властей в отношении китайских компаний. Кроме того, размещение на Гонконгской бирже позволит онлайн-ритейлеру улучшить доступ к инвесторам из Китая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Alibaba планирует привлечь $20 млрд через второй листинг в Гонконге

Inc.Russia02:52

Alibaba оценивает возможность размещения акций в Гонконге

Вести.Финансвчера в 17:19

Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

Интерфаксвчера в 14:02

Bloomberg: Alibaba хочет привлечь $20 млрд от размещения акций в Гонконге

Rambler News Serviceвчера в 15:51

СМИ: Alibaba обдумывает размещение акций в Гонконге, что может принести ей $20 млрд

ПРАЙМвчера в 15:14

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже

Коммерсантъвчера в 16:30

Bloomberg узнал о планах Alibaba продать акции на $20 млрд на бирже Гонконга

Ведомостивчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Наука

В Крыму разработали прототип новых электродвигателей

Крымскими учеными разработан прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.
Обновлено в 02:42
Происшествия

На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:35
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на школьников в Японии

Нападение произошло в одном из парков города Кавасаки.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Общество

Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети

Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился

Обновлено в 03:42
Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:00
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В парке у Политехнического университета нашли труп младенца в пакете

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Общество

На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти

На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
Обновлено в 02:25
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Авиарейс из Пулково в Анталью не смог вылететь из-за поломки шасси

Сегодня утром, 28 мая, самолет из Пулково не смог вылететь в Турцию из-за неисправного шасси.
Обновлено в 02:00
Общество

Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
Обновлено вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гонконг
Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Alibaba Group
Китайская компания
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. В 2012 году объём продаж на двух порталах группы Alibaba составил 1,1 трлн юаней. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике, и по состоянию на дату исторического первичного публичного предложения акций 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляет $231 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное