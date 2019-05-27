Экономика
Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской биржеКоммерсантъ вчера в 16:30
Обсуждение дополнительного размещения акций Alibaba идет на фоне торговой войны между Китаем и США и ужесточения политики американских властей в отношении китайских компаний. Кроме того, размещение на Гонконгской бирже позволит онлайн-ритейлеру улучшить доступ к инвесторам из Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg: Alibaba хочет привлечь $20 млрд от размещения акций в Гонконге
Rambler News Serviceвчера в 15:51
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Наука
В Крыму разработали прототип новых электродвигателей
Крымскими учеными разработан прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.
Обновлено в 02:42
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:35
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на школьников в Японии
Нападение произошло в одном из парков города Кавасаки.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети
Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:00
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Украина провела «масштабные» учения в Азовском море
Обновлено в 02:41
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Общество
На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти
На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
Обновлено в 02:25
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Авиарейс из Пулково в Анталью не смог вылететь из-за поломки шасси
Сегодня утром, 28 мая, самолет из Пулково не смог вылететь в Турцию из-за неисправного шасси.
Обновлено в 02:00
Общество
Чиновники могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей
Чиновники Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
Обновлено вчера в 14:00