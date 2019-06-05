Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесеВедомости 10:45

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Aliexpress прописали в России

Коммерсантъ16:01

AliExpress Russia будет хранить данные пользователей в России - РФПИ

ПРАЙМ14:35

Федеральная антимонопольная служба разрешила создание СП с участием РФПИ, Alibaba, Мэйл.ру и Мегафона

Эхо Москвывчера в 13:31

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Ведомости10:45

РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП

Financial One11:15

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о партнерстве

ТАСС11:14

Сделка о создании AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня

DP.RUвчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Футбол

Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА

Обновлено в 16:40
Происшествия

Бари Алибасов госпитализирован в Москве

Обновлено вчера в 15:09
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Общество

Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике

Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65

В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой

Обновлено в 12:38
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Политика

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Обновлено в 14:07
Культура

Памятник Пушкину открыли в Шереметьево

Обновлено в 06:30
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Происшествия

На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам

Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.
Обновлено в 12:56
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:50
Авто

Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval

Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено в 11:00
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие

Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем

По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Николь Кузнецова едва не умерла при родах

Обновлено в 14:30
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Происшествия

Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное