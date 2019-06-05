Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесеВедомости 10:45

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

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