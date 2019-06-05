Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесеВедомости 10:45
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.
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Происшествия
Бари Алибасов госпитализирован в Москве
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Общество
Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65
В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i наделят четверной камерой
Обновлено в 12:38
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Культура
Памятник Пушкину открыли в Шереметьево
Обновлено в 06:30
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам
Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.
Обновлено в 12:56
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval
Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено в 11:00
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Николь Кузнецова едва не умерла при родах
Обновлено в 14:30
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Происшествия
Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55