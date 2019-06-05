Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесеВедомости 10:45
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.
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Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Общество
Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 18:35
Общество
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:20
Транспорт
В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом
Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено в 20:50
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате
В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено в 21:05
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились
Обновлено в 10:23
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Политика
Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании
Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Финансы
Минфин в июне закупит валюту на 310 млрд рублей
Министерство финансов закупит иностранную валюту в период с 7 июня по 4 июля на сумму 310,3 млрд рублей, или 16,3 млрд рублей в день.
Обновлено в 05:20
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Экономика
Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ
В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.
Обновлено в 03:41
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16