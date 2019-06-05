Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесеВедомости 10:45

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.
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«Сложность договоренностей оказалась немного недооценена»

Коммерсантъ18:09

AliExpress Russia будет хранить данные пользователей в России - РФПИ

ПРАЙМ14:35

Федеральная антимонопольная служба разрешила создание СП с участием РФПИ, Alibaba, Мэйл.ру и Мегафона

Эхо Москвывчера в 13:31

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Ведомости10:45

РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП

Financial One11:15

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о партнерстве

ТАСС11:14

Сделка о создании AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня

DP.RUвчера в 13:51
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Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Общество

Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 18:35
Общество

Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:20
Общество

В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару

Обновлено в 19:18
Транспорт

В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Политика

Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено в 17:22
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика

Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено в 20:50
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате

В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено в 21:05
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн

Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

В результате стрельбы 6 июня у школы в Ваикато на севере Новой Зеландии погиб один человек. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Обновлено в 21:09
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились

Обновлено в 10:23
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Политика

Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании

Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Финансы

Минфин в июне закупит валюту на 310 млрд рублей

Министерство финансов закупит иностранную валюту в период с 7 июня по 4 июля на сумму 310,3 млрд рублей, или 16,3 млрд рублей в день.
Обновлено в 05:20
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
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Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Экономика

Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ

В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.
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Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
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