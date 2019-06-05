Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесеВедомости 10:45

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили участники сделки.
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Aliexpress прописали в России

Коммерсантъ16:01

Федеральная антимонопольная служба разрешила создание СП с участием РФПИ, Alibaba, Мэйл.ру и Мегафона

Эхо Москвывчера в 13:31

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о партнерстве

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Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

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РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП

Financial One11:15

AliExpress Russia будет хранить данные пользователей в России - РФПИ

ПРАЙМ14:35

Сделка о создании AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня

DP.RUвчера в 13:51
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
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Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
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Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

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Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне

Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
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Логистический центр создадут в ОЭЗ Ульяновской области

Склад для хранения и распространения товаров японского бренда будет построен в портовой особой экономической зоне (ОЭЗ) в Ульяновской области.
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Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

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Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

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Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.
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Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:59
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Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
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Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче

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Мбаппе написал пост благодарности Буффону

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Обновлено вчера в 14:24
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Оштрафованы еще трое участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:09
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Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
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Определены самые грязные и чистые регионы России

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Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
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Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

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«Кейн, я иду за тобой»: Панарин провёл боксёрскую тренировку

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл боксёрскую тренировку.
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