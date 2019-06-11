AliExpress ускорит доставку в Россию дешёвых товаровLife.ru 04:28

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.

с чего всё началось

AliExpress с середины июня начинает доставку самолётами по России заказов, стоимость которых не превышает 150 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

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