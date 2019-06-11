AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.

с чего всё началось

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.

Транспорт СМИ: в Японии появятся специальные права для пожилых водителей Правительство Японии планирует выдавать пожилым водителям в возрасте старше 75 лет специальные права, которые бы распространялись только на вождение автомобилей, оснащенных различными электронными "помощниками", в частности системой автоматического торможения.

Культура СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Политика Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.

Политика Пушков оценил предложение Демпартии Молдавии взять курс на Россию Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что лидер антироссийской Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева с переориентацией на Москву.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии Муз-ТВ.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Футбол Андрей Шевченко: Претензий к ребятам нет, разве что по реализации Как всегда первая игра с сильным соперником, отдаем много сил, а вторая против хорошо подготовленной команды, с которой играть очень тяжело, приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Политика Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны «Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.

Происшествия Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.

Финансы Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.

Общество Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Экономика Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.

Энергетика Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Экономика Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году).

Политика Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.

Футбол «Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала» Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.