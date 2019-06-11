Транспорт
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия 20:08
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники др двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
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Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.Коммерсантъ18:13
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
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