AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия 20:08

Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.

с чего всё началось

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники др двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.

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