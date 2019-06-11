AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.

с чего всё началось

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.

Происшествия Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест Защита журналиста Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.

Здоровье Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Экономика Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Общество Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба» Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

Баскетбол Раздевалку «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Раздевалка баскетбольного клуба «Химки» была обворована во время матча с ЦСКА.

Происшествия В Лодейном Поле задержан начальник местного ОЭБиПК Накануне около двух часов дня в г. Лодейное Поле сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали начальника ОЭБиПК ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.

Политика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Спорт Россия лишится руководящих постов в IAAF Россия не сможет выставлять своих кандидатов на руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и на ближайшие четыре года останется без своего представительства на руководящих должностях организации.

Музыка Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".

Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.

Футбол Кабутов и Якуба могут перейти в «Крылья Советов» Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не исключил, что клуб в ближайшее время подпишет контракты с полузащитниками Дмитрием Кабутовым и Денисом Якубом.

Происшествия В Махачкале произошел взрыв на танкере "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.

Теннис Рафаэль Надаль: думал досрочно завершить сезон Испанский теннисист Рафаэль Надаль по завершении Открытого чемпионата Франции, который ознаменовался его победой, признался, что накануне он задумывался о досрочном завершении текущего сезона.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия С блогера Мэддисона сняли судимость Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.

Технологии Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.