Общество

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
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с чего всё началось

Aliexpress загрузит самолеты

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.
Коммерсантъвчера в 18:13

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AliExpress упростит доставку недорогих заказов в Россию

Телеканал 360°04:28

AliExpress начнет доставлять в России недорогие заказы с помощью самолетов

Ведомостивчера в 19:50

AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублей

ТАСС02:27

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в крупные города РФ

News.ruвчера в 21:44

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Известиявчера в 20:08

AliExpress упростит систему доставки недорогих покупок в России

РИА Новости03:17

Aliexpress загрузит самолеты

Коммерсантъвчера в 18:13
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В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

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Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест

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Обновлено вчера в 18:17
Общество

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Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Баскетбол

Раздевалку «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Раздевалка баскетбольного клуба «Химки» была обворована во время матча с ЦСКА.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Лодейном Поле задержан начальник местного ОЭБиПК

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Политика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
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Спорт

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Россия не сможет выставлять своих кандидатов на руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и на ближайшие четыре года останется без своего представительства на руководящих должностях организации.
Обновлено в 05:28
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В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Общество

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Обновлено вчера в 22:31
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
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Павел Мамаев заявил, что рассчитывает выйти на свободу в День полиции

Обновлено в 03:34
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Футбол

Кабутов и Якуба могут перейти в «Крылья Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не исключил, что клуб в ближайшее время подпишет контракты с полузащитниками Дмитрием Кабутовым и Денисом Якубом.
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Происшествия

В Махачкале произошел взрыв на танкере

"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Теннис

Рафаэль Надаль: думал досрочно завершить сезон

Испанский теннисист Рафаэль Надаль по завершении Открытого чемпионата Франции, который ознаменовался его победой, признался, что накануне он задумывался о досрочном завершении текущего сезона.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» введут в состав Военно-морского флота России 10 июня.
Обновлено 08 июня в 13:51
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
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Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты

Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
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Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
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Порошенко заявил, что в Донбассе нет экономической блокады

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет, «есть ответственное решение» политика.
Обновлено в 02:33
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