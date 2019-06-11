Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
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Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
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Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
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США подтвердили готовность к переговорам с Ираном
Вашингтон готов к переговорам с Тегераном по иранской проблеме, заявила представитель госдепартамента США Морган Ортагус во время брифинга.
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В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу
С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
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Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
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Кевин Дюрэнт усугубил травму в пятом матче с «Торонто»
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Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Экономика
Карелия попала в топ регионов с самыми высокими темпами роста зарплат
В нашей республике прогнозируют одни из самых высоких темпов роста реальной зарплаты населения.
Обновлено в 01:10
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Обеспокоенная Смоллвуд решила обратиться в другую больницу, специалисты которой диагностировали малышу порок сердца и немедленного оказались ему необходимую помощь.
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Обновлено вчера в 17:56
Транспорт
Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны
Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
Обновлено в 01:00
Культура
СМИ нашли «пропавшую» картину да Винчи на яхте саудовского принца
Обновлено вчера в 22:12
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В Оренбурге умер журналист и писатель Сергей Хомутов
В Оренбурге на 59 году жизни умер журналист и писатель Сергей Хомутов.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Турция перебрасывает дополнительные силы в Идлиб
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
«Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».
Обновлено 09 июня в 07:17
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 00:25
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04