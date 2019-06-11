Общество

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
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Aliexpress загрузит самолеты

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.
Коммерсантъвчера в 18:13

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AliExpress будет быстрее доставлять заказы до 150 рублей

Tomsk.Ruвчера в 23:00

AliExpress начнет доставлять в России недорогие заказы с помощью самолетов

Ведомостивчера в 19:50

AliExpress начнет доставлять самолетом дешевые заказы в Россию

Весьма00:17

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Известиявчера в 20:08

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в крупные города РФ

News.ruвчера в 21:44

Aliexpress загрузит самолеты

Коммерсантъвчера в 18:13

Покупки из интернета станут приходить быстрее

Deita.ruвчера в 20:45
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Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
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США подтвердили готовность к переговорам с Ираном

Вашингтон готов к переговорам с Тегераном по иранской проблеме, заявила представитель госдепартамента США Морган Ортагус во время брифинга.
Обновлено в 00:41
Общество

В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью

В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
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Кевин Дюрэнт усугубил травму в пятом матче с «Торонто»

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Экономика

Карелия попала в топ регионов с самыми высокими темпами роста зарплат

В нашей республике прогнозируют одни из самых высоких темпов роста реальной зарплаты населения.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Обновлено в 00:44
Здоровье

Британские врачи диагностировали ребенку колики вместо порока сердца

Обеспокоенная Смоллвуд решила обратиться в другую больницу, специалисты которой диагностировали малышу порок сердца и немедленного оказались ему необходимую помощь.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Транспорт

Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны

Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
Обновлено в 01:00
Культура

СМИ нашли «пропавшую» картину да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено вчера в 22:12
Культура

В Оренбурге умер журналист и писатель Сергей Хомутов

В Оренбурге на 59 году жизни умер журналист и писатель Сергей Хомутов.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

Турция перебрасывает дополнительные силы в Идлиб

Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
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Около 700 участников несанкционированных акций задержали в Казахстане

Обновлено в 00:47
Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

«Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».
Обновлено 09 июня в 07:17
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 00:25
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
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