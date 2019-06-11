AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.

с чего всё началось

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.

Происшествия «Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Футбол Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020 Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Происшествия В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил во вторник РИА Новости представитель суда.

Футбол Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.

Экономика Спрос на недвижимость Кипра со стороны граждан России резко возрос Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Общество Опрос: большинство компаний в России не стимулирует сотрудников к занятию спортом Порядка 64% опрошенных россиян заявили, что компании-работодатели не предпринимают каких-либо мер для стимулирования сотрудников к занятию спортом, в 16% случаев работодатели проводят спортивные мероприятия для сотрудников, в 12% - предоставляют скидки на занятия в спортивных клубах.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.

Культура СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы по выбору средств защиты от насекомых Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и использовать средства защиты от укусов насекомых.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Армия и оружие Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Происшествия В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Экономика Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.

Шоу-бизнес Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».

Экономика Арбитраж Югры отказался вводить наблюдение в отношении «ЮТэйр» по иску о банкротстве Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказался вводить наблюдение в отношении авиакомпании "ЮТэйр" в связи с исковым заявлением о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.