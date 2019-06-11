Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
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с чего всё началось
Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.Коммерсантъвчера в 18:13
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Дешёвые товары с AliExpress будут доставлять в Россию значительно быстрее
SakhalinMedia.ruвчера в 20:55
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Испытание оборудования для будущего радиогелиографа в Бадарах прошло успешно
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Врачи из Республики Бурятия – приверженцы ЗОЖ – взошли на вершину Эльбруса – самой высокой точки Кавказских гор, России и Европы (5 642 метров).
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Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
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Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
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МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
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Обновлено вчера в 14:56
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Неизвестный обворовал раздевалку «Химок» во время матча с ЦСКА
Химки стали жертвами вора во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (62:80).
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