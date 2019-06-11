Транспорт

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия 20:08

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
Читать в источнике
с чего всё началось

Aliexpress загрузит самолеты

Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.
Коммерсантъ18:13

Подробнее о событии

Дешёвые товары с AliExpress будут доставлять в Россию значительно быстрее

SakhalinMedia.ru20:55

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Известия20:08

Aliexpress загрузит самолеты

Коммерсантъ18:13

AliExpress начнет доставлять в России недорогие заказы с помощью самолетов

Ведомости19:50

Покупки из интернета станут приходить быстрее

Deita.ru20:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Обновлено в 09:50
Футбол

Роналду забил три самых красивых гола Лиги наций

Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол Лиги наций.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Известный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Обновлено в 21:19
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество

В МГУ откроют четыре новых направления подготовки

Садовничий отметил, что в 2019 году на первый курс в МГУ зачислят порядка 10 тыс. человек, и уточнил, что 6 тыс. человек будут приняты на программы бакалавриата и специалитета, а остальные — на программы магистратуры.
Обновлено в 08:40
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Пляж в Вологде не открыли вовремя из-за нарушений

Планировалось, что зону отдыха официально откроют сегодня, но специалисты нашли ряд нарушений.
Обновлено в 18:44
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области

Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено в 11:44
Культура

Для восстановления картины Куинджи будет созван реставрационный совет

Чтобы определить необходимую работу, которую предстоит произвести мастерам над полотном, и подсчитать стоимость реставрации, будет создан реставрационный совет.
Обновлено в 13:45
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Кино

Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Экономика

Россия и США: На Украине назвали основных поставщиков угля

Основным поставщиком энергетического угля на Украину продолжает оставаться Российская Федерация.
Обновлено в 10:35
Общество

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Гаджеты

НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop

НТЦ ИТ «Роса» представил новую версию отечественного коммерческого Linux-дистрибутива ROSA Enterprise Desktop – X4 (RED X4).
Обновлено в 11:03
Авто

Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»

Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Здоровье

Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким

В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Россия собирается продавать Су-57 за границу

Обновлено в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное