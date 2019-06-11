Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в РоссиюИзвестия вчера в 20:08
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами. В компании полагают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель, пишет «Коммерсант». Действовать новая схема начнет с середины июня.
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Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
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Обновлено вчера в 01:21
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Обновлено в 02:51
Энергетика
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Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена от загрязненной хлором нефти в срок от шести до восьми месяцев.
Обновлено в 08:01
Общество
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Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
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В России существенно подешевел УАЗ «Профи»
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Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
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Россия сыграет с Кипром в красной форме
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Происшествия
Замначальника таможенного поста Балтийской таможни задержан за взятки
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Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
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Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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