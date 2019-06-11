AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублейТАСС 02:27

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель.

с чего всё началось

Торговая площадка AliExpress начала тестировать быструю доставку в Россию товаров стоимостью до 150 рублей. В течение месяца возможность будет доступна для всех недорогих заказов, сообщил ТАСС представитель компании.

AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублей

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