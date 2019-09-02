Общество
КоммерсантъAliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
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с чего всё началось
Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.Коммерсантъвчера в 19:12
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Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Lenta.ru вчера в 14:29
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Футбол
Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА
Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.
Советский спорт 06:28
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие
Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире
Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Общество
Россияне оценили качество работы учителей в школах
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
РБК 06:18
Происшествия
Школьников из Хабаровского края и ЕАО носили на руках спасатели
Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.
Российская газета вчера в 22:16
Общество
Роджер Уотерс споет у здания МВД Великобритании в поддержку Ассанжа
Знаменитый музыкант, лидер Pink Floyd Роджер Уотерс намерен устроить выступление около здания МВД Великобритании, расположенного в центре Лондона.
РЕН ТВ 04:29
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний
Российская газета 06:11
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией.
Нева Спорт 06:17