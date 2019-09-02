Общество

КоммерсантъКоммерсантъAliExpress сделает пакетное предложение

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

AliExpress сделает пакетное предложение

Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.
Коммерсантъвчера в 19:12

Подробнее о событии

AliExpress начнет объединять товары от разных продавцов в одну посылку

Forbes03:15

AliExpress начнёт объединять товары от разных продавцов в одну посылку

Life.ru03:59

AliExpress радикально упростил доставку посылок

Lenta.ru03:58

AliExpress запустила новую услугу

Взгляд.ру01:38

AliExpress начнет доставлять заказы от разных поставщиков в одной посылке, чтобы нарастить средний чек покупки

Фонтанка.Ру02:42

«Ъ»: AliExpress начнет доставлять заказы в одной посылке от разных поставщиков

ТАСС02:00

AliExpress сделает пакетное предложение

Коммерсантъвчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Lenta.ru вчера в 14:29
Финансы

Официальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Политика

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Футбол

Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА

Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.
Советский спорт 06:28
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.
Газета.Ru 06:20
Общество

Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста

Ведомости 05:59
Политика

Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом

РБК 06:49
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл разорвала все связи с отцом-скандалистом

Lenta.ru 03:48
Происшествия

Испанская танцовщица погибла во время шоу из-за взрыва пиротехники

МИР 24 06:50
Армия и оружие

Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Политика

Зеленский защитил сына от журналистов

Lenta.ru 06:04
Общество

Россияне оценили качество работы учителей в школах

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
РБК 06:18
Происшествия

Школьников из Хабаровского края и ЕАО носили на руках спасатели

Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.
Российская газета вчера в 22:16
Общество

Роджер Уотерс споет у здания МВД Великобритании в поддержку Ассанжа

Знаменитый музыкант, лидер Pink Floyd Роджер Уотерс намерен устроить выступление около здания МВД Великобритании, расположенного в центре Лондона.
РЕН ТВ 04:29
Политика

США, Польша и Украина подписали газовое соглашение

Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Музыка

Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе

Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Происшествия

Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области

ТАСС 07:00
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
Общество

На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний

Российская газета 06:11
Политика

Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика

Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской

РИА Новости 05:48
Футбол

Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией.
Нева Спорт 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное