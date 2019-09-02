Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.

с чего всё началось

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.

Политика В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Политика Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.

Футбол Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Происшествия Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.

Армия и оружие Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Общество Россияне оценили качество работы учителей в школах Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.

Происшествия Школьников из Хабаровского края и ЕАО носили на руках спасатели Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.

Общество Роджер Уотерс споет у здания МВД Великобритании в поддержку Ассанжа Знаменитый музыкант, лидер Pink Floyd Роджер Уотерс намерен устроить выступление около здания МВД Великобритании, расположенного в центре Лондона.

Политика США, Польша и Украина подписали газовое соглашение Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Политика Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.