Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазиныРоссийская газета 03:37
Интернет-гипермаркет AliExpress запускает в России новую программу по работе с малым и средним бизнесом. Компания будет поставлять наиболее популярные товары для розничных сетей.
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с чего всё началось
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.Ведомостивчера в 18:05
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
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