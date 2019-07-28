Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.

с чего всё началось

Интернет-гипермаркет AliExpress запускает в России новую программу по работе с малым и средним бизнесом. Компания будет поставлять наиболее популярные товары для розничных сетей.

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

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