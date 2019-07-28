Общество

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазиныРоссийская газета 03:37

Интернет-гипермаркет AliExpress запускает в России новую программу по работе с малым и средним бизнесом. Компания будет поставлять наиболее популярные товары для розничных сетей.
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с чего всё началось

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.
Ведомостивчера в 18:05

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AliExpress начнёт поставлять товары в российские магазины

RT на русском05:29

Aliexpress будет поставлять товары в российские магазины

Коммерсантъ02:24

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Интерфакс03:13

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

ТАСС02:57

Китайский интернет магазин «Али экспресс» начнёт поставлять товары в региональные торговые сети России

Эхо Москвы03:30

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РБК04:56

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
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