AliExpress начинает торговать российскими товарамиКубанские новости 01:57

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.

с чего всё началось

Как ранее сообщали «Кубанские новости», Китайская торговая площадка AliExpress будет доставлять товары дешевле 150 рублей самолетами. В компании считают, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель. AliExpress откроет пункт выдачи товаров в Краснодаре.

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