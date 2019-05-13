Экономика
Альфа-банк завершил присоединение «Балтийского банка»ПРАЙМ 03:47
Альфа-банк завершил процедуру присоединения санируемого "Балтийского банка", сообщает кредитная организация в среду. Совет директоров Альфа-банка в январе решил присоединить санируемый им "Балтийский банк".
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Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Общество
ФСИН Бурятии выпустила клип с расстрелом яблока на голове заключенного
Сотрудники ФСИН по Республике Бурятия сняли клип, в котором поют песню о своей службе на благо России.
Обновлено в 11:33
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Общество
Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено в 12:01
Политика
Трамп пригрозил Ирану «большой проблемой» в случае необдуманных шагов
Тегеран рискует столкнуться с «большой проблемой» в случае необдуманных шагов, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 15:12
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Общество
The Diplomat (США): глобальная портовая игра Китая (The Diplomat)
Вкладывать капиталы в далекие порты Китай начал еще до того, как председатель Си Цзиньпин официально объявил о запуске своей важнейшей инициативы «Один пояс — один путь», так что к текущему моменту «радиус действия» морской торговли КНР существенно расширился.
Обновлено в 18:49
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Экономика
Объем госзакупок в I квартале 2019 года снизился на 8,4%
Планируемый объем закупок на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов составляет 8,3 трлн руб. Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос об ужесточении требований к контрактным госзакупкам.
Обновлено в 13:10
Общество
Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология
Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 00:00
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено в 18:05
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Здоровье
Около 40 аукционов на покупку онкопрепаратов объявили в Москве
Московские медучреждения после перехода на новые стандарты лечения онкологии могут закупать онкопрепараты самостоятельно, уже объявлено около 40 аукционов общей начальной стоимостью 2,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.
Обновлено в 09:00
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Обновлено в 17:51