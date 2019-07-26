Недвижимость
Альфа-банк запустил онлайн-базу недвижимости для ипотечных заемщиковРИА Новости 04:37
Сервис представлен в личном интернет-кабинете клиентов банка и, как отмечается в сообщении, позволяет заемщику пройти все этапы оформления ипотеки онлайн с единственным визитом в отделение при заключении сделки.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Политика
В Екатеринбурге встретятся президенты России и Киргизии
На Среднем Урале утвердили состав оргкомитета, которому предстоит подготовить IX межрегиональную конференцию России и Киргизии.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей
Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
Обновлено в 02:32
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Экономика
Nord Stream 2 просит Европейский суд отменить дискриминационные меры
Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры, это следует из заголовка пресс-релиза на сайте компании.
Обновлено в 04:45
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Лукашенко оценил свой рейтинг в России в более чем 60%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать отношения с Россией "ни за какие деньги", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Космос
Синоптики будут использовать странные, «изогнутые» сигналы ГНСС
Спутники измеряют здоровье Земли, принимая сигналы, отражённые от участков океана, ледяного покрова или тропического леса, и высчитывая цифровые данные после их приёма.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине
Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Экономика
UC Rusal и «Юнипро» могут подписать мировое соглашение
Структуры UC Rusal и «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) готовят мировое соглашение по искам о расторжении договоров предоставления мощности по Березовской ГРЭС.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Врач рассказал о смертельной опасности аспирина
Обновлено вчера в 20:10
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы
В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».
Обновлено в 04:45
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Соловьев рассказал, за что Зеленский обиделся на Путина
Обновлено вчера в 00:16
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки
Неуправляемый автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57