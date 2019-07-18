Недвижимость
Альфа-банк запустил онлайн-базу недвижимости для ипотечных заемщиковРИА Новости 04:37
Сервис представлен в личном интернет-кабинете клиентов банка и, как отмечается в сообщении, позволяет заемщику пройти все этапы оформления ипотеки онлайн с единственным визитом в отделение при заключении сделки.
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Футбол
Виллиан продлит контракт с «Челси»
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Командующий войсками ЮВО прибыл в Волгоград
Обновлено в 04:59
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Политика
В США оценили задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной на своей официальной странице в твиттере.
Обновлено в 08:32
Спорт
Россию позвали на Олимпиаду-2020
Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 09:06
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ
Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:57
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика
Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании
"Документальный фильм доказал, что занятая мейнстримными СМИ позиция была политически мотивированной ложью с целью обвинить Россию и отвлечь внимание от Киева и его возможной причастности", — пишет Корыбко.
Обновлено в 07:48
Политика
Рогозин назвал стоимость информационной атаки на Роскосмос
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что негативные публикации в СМИ в адрес госкорпорации обошлись заказчикам в 2 млн долларов.
Обновлено в 05:16
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Политика
«Нафтогаз» назвал вбросом предложение «Газпрома» о коротком контракте
Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" заявила, что предложения от российского "Газпрома" о "коротком контракте" по транзиту газа после 2019 года не поступали.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Франция обвинила Россию в шпионаже за иностранными спутниками
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за иностранными космическими аппаратами.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого
Обновлено в 09:09
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Космос
Гигантский астероид пролетел слишком близко к Земле
Обновлено в 02:46
Политика
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию из-за санкций
В МИД Румынии сообщили, что страна не выдала разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию.
Обновлено в 08:12
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59