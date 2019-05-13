Экономика
Альфа-банк присоединил Балтийский банкТАСС 03:44
Альфа-банк завершил процедуру присоединения Балтийского банка, которая была предусмотрена в рамках финансового оздоровления последнего. Об этом сообщается в пресс-релизе Альфа-банка. Клиенты Балтийского банка смогут продолжить обслуживание в офисах и онлайн-каналах Альфа-банка.
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Спорт
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
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В Сургуте водолаз утонул в бассейне
Обновлено в 04:34
Музыка
В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 18:24
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Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
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Гаджеты
Соотношение сторон экрана Samsung Galaxy Note10 Pro подтверждено
Указанное в тесте разрешение подтверждает, что Samsung Galaxy Note10 Pro 5G получит экран с соотношением сторон 19:9, как у серии Galaxy S10.
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Происшествия
Два человека погибли и 9 пострадали в трех ДТП во Владимирской области
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Происшествия
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Обновлено вчера в 12:19
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Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
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Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
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Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
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Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ
Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
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Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
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Обновлено в 01:32
Энергетика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Владимир Путин сегодня прилетит в Казань
Фото: kremlin.ru Сегодня в Казань прилетит президент России Владимир Путин. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
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Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Футбол
Санчес может стать игроком «Ювентуса»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может стать игроком «Ювентуса». Об это сообщает Calcio Mercato.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии
Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Технологии
ОАК роботизирует процесс сборки самолётов
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
Обновлено вчера в 06:10