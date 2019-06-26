Технологии

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспортаРБК 01:00

При совершении операции в отделении клиенту на телефон придет уведомление, которое нужно открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца (Face ID или Touch ID), чтобы подтвердить свою личность, объясняет Верхошинский: дальше электронная версия договора придет клиенту в мобильное приложение.
Читать в источнике
с чего всё началось

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБК01:00

Подробнее о событии

«Альфа-Банк» планирует запустить отделения нового поколения в Алтайском крае

Катунь 24вчера в 23:10

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

РБК01:00

Пятая часть отделений Альфа-Банка перейдет на обслуживание без паспорта

Наша версия04:06

«Альфа-банк» к концу 2021 года будет обслуживать клиентов без паспорта в 20% отделений

Будущее России. Национальные проекты02:17

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

Коммерсантъ02:49

Альфа-Банк переведет часть отделений на обслуживание клиентов без документов и карт

DP.RU01:46

Альфа-банк предоставит обслуживание клиентам без паспорта в 20% отделений

iReactor04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Здоровье

Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов

Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
Обновлено в 02:29
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика

Олег Капитанов сложил полномочия депутата ЗакСа

Довыборов в ЗакС не будет, просто партия выберет того, кто возглавит, на своем внутрипартийном съезде.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Кузбассе ребёнок качался на тарзанке и погиб

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Обновлено в 03:05
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Энергетика

Рост цен на нефть подогревает статистика из США

В течение торгов 25 июня нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

В РФ появится аналог американской летающей батареи АС-130

В РФ появится собственный самолёт для поддержки сухопутных войск на поле боя.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Боевую разведывательную машину впервые показали на «Армии-2019»

Обновлено в 03:59
Общество

В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне

Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Общество

Выпускной вечер «Липецкие зори» завершился салютом

В Липецке больше двух с половиной тысяч выпускников попрощались со школой.
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное