Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспортаРБК 01:00

Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

с чего всё началось

При совершении операции в отделении клиенту на телефон придет уведомление, которое нужно открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца (Face ID или Touch ID), чтобы подтвердить свою личность, объясняет Верхошинский: дальше электронная версия договора придет клиенту в мобильное приложение.

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

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