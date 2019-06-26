Технологии
Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспортаРБК 01:00
При совершении операции в отделении клиенту на телефон придет уведомление, которое нужно открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца (Face ID или Touch ID), чтобы подтвердить свою личность, объясняет Верхошинский: дальше электронная версия договора придет клиенту в мобильное приложение.
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с чего всё началось
Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.РБК01:00
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«Альфа-банк» к концу 2021 года будет обслуживать клиентов без паспорта в 20% отделений
Будущее России. Национальные проекты02:17
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