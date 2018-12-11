Экономика

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов
Российская газета
07:11

Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на семь источников о переговорах собственников Альфа-банка с ВТБ и UniCredit по поводу продажи банковского бизнеса, однако переговоры будучи неформальными не принесли результата.
Российская газета07:11
Петр Авен
Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками.
— Петр Авен, российский предпринимательРоссийская газета 07:11

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