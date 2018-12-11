Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на семь источников о переговорах собственников Альфа-банка с ВТБ и UniCredit по поводу продажи банковского бизнеса, однако переговоры будучи неформальными не принесли результата.

Экономика Экономика Греф допустил смену названия Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф допустил смену его названия, так как организация всё больше становится технологической компанией.

Финансы Финансы ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.

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Финансы Финансы Официальный курс евро снизился до 75,62 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,78 копейки - до 75,6197 рубля, курс доллара увеличился на 26,06 копейки - до 66,5022 рубля, следует из данных Банка России.

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Финансы Финансы Рубль «покорно ждет» своей участи Отвязавшись от динамики нефтяных цен рубль целиком и полностью попал под влияние других факторов, прежде всего, новых санкций и событий на международном валютном рынке, а также отчасти действий Банка России, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.