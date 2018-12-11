Экономика

Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка
Известия
03:53

Альфа-банк не ведет переговоры о продаже банка, информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе кредитной организации во вторник, 11 декабря.
Известия03:53
Петр Авен
Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками.
— Петр Авен, российский предпринимательРоссийская газета 07:11
с чего всё началось
Бенефициар Альфа-банка Михаил Фридман говорил с конкурентами о возможной продаже кредитной организации, пишет
 Financial Times со ссылкой на семь источников, осведомленных об этих переговорах.
РБК01:13

Подробнее о событии

Авен: «Владельцы Альфа-банка не ведут и не вели переговоры о продаже банка»

Ведомости05:01

В Альфа-банке опровергли информацию о переговорах по продаже бизнеса с ВТБ и UniCredit

ТАСС05:37

Петр Авен отрицает переговоры о продаже Альфа-банка

Коммерсантъ05:22

«Файнешнл Таймс»: Бенефициар «Альфа-банка» Фридман ведет переговоры о возможной продаже этой кредитной организации

Эхо Москвы11:00

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже организации

RT на русском03:37

В Альфа-банке опровергли слухи о продаже компании

РИА Новости03:27

FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка

РБК01:13
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Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 20:05
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 20:59
Экономика

Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ

Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.
Обновлено в 19:10
Энергетика

Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.
Обновлено в 19:49
Финансы

Минфин займет в надежде на рост инфляции

Минфин начал размещать инфляционные ОФЗ в 2015 г. и зарегистрировал два выпуска по 150 млрд руб. с погашением в 2023 и 2028 гг. Пятилетний выпуск уже размещен полностью, а вот из 10-летних бумаг в обращении пока находятся ОФЗ на 76,9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Финансы

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 15:59
Энергетика

США приготовились к сохранению текущих цен на нефть в 2019 году

США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).
Обновлено в 13:44
Экономика

Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии

Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной.
Обновлено в 18:43
Экономика

Tesla потребовала от бывшего сотрудника более 167 миллионов долларов

Компания Tesla потребовала более 167 миллионов долларов компенсации за саботаж в иске против своего бывшего инженер-технолога Мартина Триппа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 20:29
Экономика

В Каире открывается первая межафриканская торговая выставка

Первая межафриканская торговая выставка-ярмарка The Intra-African Trade Fair 2018 открывается во вторник в Каире.
Обновлено в 20:24
Экономика

«Черным кредиторам» могут запретить взыскивать долги с заемщиков

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, ограничивающий сумму долга по потребительскому кредиту (займу) и запрещающий взыскание долгов по тем из них, что выдали "черные кредиторы".
Обновлено в 20:53
Экономика

«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано

Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика

Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева

Власти Великобритании готовы ликвидировать подконтрольные покинувшему Россию банкиру Дмитрию Ананьеву компании Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited.
Обновлено в 17:07
Экономика

Новый закон поможет развитию садоводства и огородничества в Приморье

Закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Приморском крае" разработан депутатами комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию.
Обновлено в 20:41
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