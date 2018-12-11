Экономика
Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка
Альфа-банк опроверг слухи о продаже банкаИзвестия03:53
Альфа-банк не ведет переговоры о продаже банка, информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе кредитной организации во вторник, 11 декабря.
Известия03:53
Оценить
111 человек отреагировали
Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками.
— Петр Авен, российский предпринимательРоссийская газета 07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 20:05
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 20:59
Экономика
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ
Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.
Обновлено в 19:10
Энергетика
Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа
НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Экономика
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.
Обновлено в 19:49
Финансы
Минфин займет в надежде на рост инфляции
Минфин начал размещать инфляционные ОФЗ в 2015 г. и зарегистрировал два выпуска по 150 млрд руб. с погашением в 2023 и 2028 гг. Пятилетний выпуск уже размещен полностью, а вот из 10-летних бумаг в обращении пока находятся ОФЗ на 76,9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 15:59
Энергетика
США приготовились к сохранению текущих цен на нефть в 2019 году
США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).
Обновлено в 13:44
Экономика
Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии
Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной.
Обновлено в 18:43
Экономика
Tesla потребовала от бывшего сотрудника более 167 миллионов долларов
Компания Tesla потребовала более 167 миллионов долларов компенсации за саботаж в иске против своего бывшего инженер-технолога Мартина Триппа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 20:29
Экономика
В Каире открывается первая межафриканская торговая выставка
Первая межафриканская торговая выставка-ярмарка The Intra-African Trade Fair 2018 открывается во вторник в Каире.
Обновлено в 20:24
Экономика
«Черным кредиторам» могут запретить взыскивать долги с заемщиков
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, ограничивающий сумму долга по потребительскому кредиту (займу) и запрещающий взыскание долгов по тем из них, что выдали "черные кредиторы".
Обновлено в 20:53
Экономика
«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано
Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика
Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева
Власти Великобритании готовы ликвидировать подконтрольные покинувшему Россию банкиру Дмитрию Ананьеву компании Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited.
Обновлено в 17:07
Экономика
Новый закон поможет развитию садоводства и огородничества в Приморье
Закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Приморском крае" разработан депутатами комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию.
Обновлено в 20:41