Экономика
Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка
Альфа-банк опроверг слухи о продаже банкаИзвестия03:53
Альфа-банк не ведет переговоры о продаже банка, информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе кредитной организации во вторник, 11 декабря.
Известия03:53
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Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками.
— Петр Авен, российский предпринимательРоссийская газета 07:11
с чего всё началось
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что владельцы Альфа-банка якобы обсуждали с ВТБ и итальянским UniCredit возможную продажу банка.RT на русском03:37
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Экономика
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ
Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.
Обновлено в 15:06
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии
Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 14:25
Экономика
«Ямал СПГ» досрочно вывел завод по сжижению газа на полную мощность
Третья линия завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" вышла на полную мощность производства СПГ, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:52
Экономика
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 15:06
Экономика
Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили
Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.
Обновлено в 14:02
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 10:15
Энергетика
Средняя цена импортного газа для Украины достигла почти $340
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21, за 1 тысячу кубометров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 14:55
Экономика
«Список Титова» расширился до 43 человек
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика
«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года
Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика
ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика
«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано
Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика
Названа доля обманутых покупателей новостроек в Москве
Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве.
Обновлено в 08:58
Экономика
Москва согласилась снизить ставку налога на имущество бизнеса
Московский бизнес может получить льготную ставку налога на имущество.
Обновлено в 14:18
Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 12:32
Финансы
BofA в 2019 году ожидает баланса на рынке нефти при цене $70 за Brent
Bank of America Merrill Lynch прогнозирует сбалансированность рынка нефти в 2019 г. при среднегодовой цене около $70 за баррель сорта Brent, рассказал в ходе брифинга управляющий директор, начальник отдела исследований Карен Костанян.
Обновлено в 13:10