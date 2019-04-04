Экономика
Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентствоКоммерсантъ вчера в 23:20
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Общество
Депутаты Удмуртии предлагают штрафовать родителей за курение детей
По данным пресс-службы, проектом федерального закона предлагается за курение детей штрафовать их родителей или законных представителей в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова
В случае если сенатор не предоставляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть
Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России
Обновлено в 12:06
Хоккей
Драка Сергеева и Стольберга, игрок «Салавата» был признан зачинщиком
Зачинщиком был признан Сергеев, получивший «5+10» от судей, Стольберг отделался пятью минутами штрафа.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Российские школы оборудуют тревожными кнопками
«Будут введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации», — сообщил он.
Обновлено в 11:42
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Политика
Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Политика
Протекшая крыша парализовала работу британского парламента
Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Экономика
Кредиты вызывают зависимость: почему граждане не отдают долги
Как сообщалось ранее, по данным этого исследования лишь 47% респондентов сообщают, что не отдают долги из-за финансовых затруднений того или иного характера.
Обновлено в 07:00
Политика
ЕСПЧ коммуницировал жалобу родственников погибших при крушении MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу родственников 380 человек, погибших при крушении рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Здоровье
Российский ученый назвал основные причины отрыва тромба
Профессор Университетской клиники Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, ученый-кардиолог и член-корреспондент Российской академии наук Симон Мацкеплишвили рассказал об основных причинах отрыва тромба.
Обновлено в 11:11