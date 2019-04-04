Экономика
Альфа-банк интегрирует коллекторское агентствоПРАЙМ вчера в 10:32
Альфа-банк намерен завершить интеграцию коллекторского агентства "Сентинел кредит менеджмент" в конце второго — начале третьего квартала текущего года, после передачи процессов, связанных с работой по портфелю банка, компания продолжит работу на рынке, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено 03 апреля в 06:22
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова
Обновлено 02 апреля в 12:58
Наука
CRISPR активировали в опухоли теплом и светом
В качестве средства доставки системы редактирования ученые выбрали ап-конверсионные наночастицы, допированные лантаноидами, которые превращают инфракрасное излучение в ультрафиолет и видимый свет (подробнее мы рассказывали про применение таких частиц в оптогенетике здесь).
Обновлено 03 апреля в 14:00
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Соратника Суркова в Кремле сменит куратор Донбасса
О вероятной отставке Олега Говоруна, которого называют соратником помощника президента Владислава Суркова, стало известно в четверг, 4 апреля.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Хоккей
Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе
"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Футбол
Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Названы наиболее популярные модели АвтоВАЗа на российском рынке
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Культура
Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей
Обновлено в 00:13
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Кино
Названо место прощания с Георгием Данелия
Обновлено вчера в 10:10
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Авто
Автосалон в С-Петербурге: битопливный Largus, Granta Cross и китайский GAC
Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено вчера в 09:45
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено вчера в 10:35