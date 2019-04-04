Экономика

Альфа-банк интегрирует коллекторское агентствоПРАЙМ вчера в 10:32

Альфа-банк намерен завершить интеграцию коллекторского агентства "Сентинел кредит менеджмент" в конце второго — начале третьего квартала текущего года, после передачи процессов, связанных с работой по портфелю банка, компания продолжит работу на рынке, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе кредитной организации.
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Альфа-Банк интегрирует свое коллекторское агентство

Банки.рувчера в 12:08

Альфа-банк интегрирует коллекторское агентство

ПРАЙМвчера в 10:32

Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентство

Коммерсантъ03 апреля в 23:20
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Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено вчера в 17:24
Политика

В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море

В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено 03 апреля в 06:22
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Обновлено вчера в 09:32
Общество

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Обновлено 02 апреля в 12:58
Наука

CRISPR активировали в опухоли теплом и светом

В качестве средства доставки системы редактирования ученые выбрали ап-конверсионные наночастицы, допированные лантаноидами, которые превращают инфракрасное излучение в ультрафиолет и видимый свет (подробнее мы рассказывали про применение таких частиц в оптогенетике здесь).
Обновлено 03 апреля в 14:00
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Соратника Суркова в Кремле сменит куратор Донбасса

О вероятной отставке Олега Говоруна, которого называют соратником помощника президента Владислава Суркова, стало известно в четверг, 4 апреля.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Хоккей

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе

"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Футбол

Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Авто

Названы наиболее популярные модели АвтоВАЗа на российском рынке

Обновлено вчера в 06:28
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Культура

Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей

Обновлено в 00:13
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Кино

Названо место прощания с Георгием Данелия

Обновлено вчера в 10:10
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Авто

Автосалон в С-Петербурге: битопливный Largus, Granta Cross и китайский GAC

Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено вчера в 09:45
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено вчера в 10:35
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