Финансы
Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убыткаВедомости 30 мая в 09:51
Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.
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Убыток Московского индустриального банка составил более 66 млрд рублей
Rambler News Service30 мая в 10:22
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