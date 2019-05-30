Финансы

Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убыткаВедомости 30 мая в 09:51

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Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.
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