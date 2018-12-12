Футбол

Алессандро Шепф: «Победа „Шальке“ над „Локомотивом“ была заслуженной»
Матч ТВ
03:18

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Если посмотреть, как проходила игра, то наша победа была заслуженной, — приводит слова Шепфа официальный сайт «Шальке». Напомним, что «Шальке» занял второе место в группе D Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. «Локомотив» расположился на четвертой позиции и остался без еврокубковой весны.
Матч ТВ03:18

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Алессандро Шепф: «Победа „Шальке“ над „Локомотивом“ была заслуженной»

Матч ТВ03:18

Шопф: если судить по ходу матча, то «Шальке-04» заслуженно одержал победу

Чемпионат02:57

Шепф: «Шальке» заслуженно победил «Локомотив»

Sport24.ru01:50
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