Футбол

Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»
Матч ТВ
01:39

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о задачах римской команды на вторую часть сезона.
Матч ТВ01:39

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Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»

Sportbox.RU01:39

Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»

Матч ТВ01:39

Флоренци назвал цели «Ромы» на сезон

Евро-футбол.ру01:17

Флоренци рассказал о целях «Ромы» на сезон

Чемпионатвчера в 16:22

Флоренци назвал основную цель «Ромы» на сезон

Спорт-Экспрессвчера в 15:42

Флоренци: «У „Ромы“ есть цель - Лига чемпионов»

Soccer.ruвчера в 15:23

Алессандро Флоренци: «Игроки „Ромы“ мечтают улучшить результат прошлого сезона в ЛЧ»

Sports.ruвчера в 16:09
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол

Сарри: «Кейн был в офсайде. Английские судьи не готовы к VAR»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался недоволен судейством в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги, где его команда уступила "Тоттенхэму" (0:1).
Обновлено в 01:32
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол

Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом

Обновлено вчера в 18:48
Футбол

Салах второй год подряд признан лучшим африканским футболистом

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки 2018 года.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на сборе в Испании

Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Очень хочу, чтобы Компани остался в „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будет настаивать на продлении контракта капитана команды Венсана Компани с английским клубом.
Обновлено в 02:26
Футбол

«Валенсия» проиграла «Спортингу» в матче Кубка Испании

«Спортинг Хихон» одержал победу над «Валенсией» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Солари до конца сезона

Нынешний наставник "Реала" Сантьяго Солари останется на своем посту как минимум до завершения текущего сезона.
Обновлено в 01:21
Футбол

As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января

Клубы могут объявить о договоренности 12 января. Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

«Фрозиноне» арендовал Вальцанию у «Аталанты»

"Фрозиноне" на своем официальном сайте объявил, что к команде присоединился полузащитник "Аталанты" Лука Вальцания.
Обновлено в 00:03
Футбол

«Страсбур» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги

Футболисты "Страсбура" победили "Лион" в четвертьфинале Кубка французской лиги и вышли в следующий раунд турнира.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

«Нант» одолел игравший в меньшинстве полтора тайма «Монпелье»

Гости остались вдесятером уже на 19-й минуте, а после перерыва голы Маджида Уориса и Николя Паллуа принесли "Нанту" три очка (2:0).
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом. У футболиста и его жены Белу родился сын Томас.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Торган Азар не покинет «Боруссию» до конца сезона

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар высказался относительно своего будущего.
Обновлено в 00:12
Футбол

Полиция арестовала 17-летнего фаната за расизм на матче «Тоттенхэм» – «Челси»

Полиция Лондона арестовала болельщика за проявления расизма во время первого полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:0). Служба столичной полиции задержала 17-летнего юношу на «Уэмбли» и доставила в участок Северного Лондона.
Обновлено вчера в 16:55
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник клуба «Рома» и национальной сборной Италии.
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