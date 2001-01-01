Футбол
Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»
Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»Матч ТВ01:39
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о задачах римской команды на вторую часть сезона.
Матч ТВ01:39
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Алессандро Флоренци: «Игроки „Ромы“ мечтают улучшить результат прошлого сезона в ЛЧ»
Sports.ruвчера в 16:09
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол
Сарри: «Кейн был в офсайде. Английские судьи не готовы к VAR»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри остался недоволен судейством в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги, где его команда уступила "Тоттенхэму" (0:1).
Обновлено в 01:32
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено вчера в 09:38
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Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
Салах второй год подряд признан лучшим африканским футболистом
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки 2018 года.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на сборе в Испании
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Очень хочу, чтобы Компани остался в „Ман Сити“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будет настаивать на продлении контракта капитана команды Венсана Компани с английским клубом.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Валенсия» проиграла «Спортингу» в матче Кубка Испании
«Спортинг Хихон» одержал победу над «Валенсией» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Реал» не планирует увольнять Солари до конца сезона
Нынешний наставник "Реала" Сантьяго Солари останется на своем посту как минимум до завершения текущего сезона.
Обновлено в 01:21
Футбол
As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января
Клубы могут объявить о договоренности 12 января. Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
«Фрозиноне» арендовал Вальцанию у «Аталанты»
"Фрозиноне" на своем официальном сайте объявил, что к команде присоединился полузащитник "Аталанты" Лука Вальцания.
Обновлено в 00:03
Футбол
«Страсбур» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги
Футболисты "Страсбура" победили "Лион" в четвертьфинале Кубка французской лиги и вышли в следующий раунд турнира.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
«Нант» одолел игравший в меньшинстве полтора тайма «Монпелье»
Гости остались вдесятером уже на 19-й минуте, а после перерыва голы Маджида Уориса и Николя Паллуа принесли "Нанту" три очка (2:0).
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын
Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом. У футболиста и его жены Белу родился сын Томас.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Торган Азар не покинет «Боруссию» до конца сезона
Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар высказался относительно своего будущего.
Обновлено в 00:12
Футбол
Полиция арестовала 17-летнего фаната за расизм на матче «Тоттенхэм» – «Челси»
Полиция Лондона арестовала болельщика за проявления расизма во время первого полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:0). Служба столичной полиции задержала 17-летнего юношу на «Уэмбли» и доставила в участок Северного Лондона.
Обновлено вчера в 16:55