Футбол

Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона ИспанииЧемпионат вчера в 21:15

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании.
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На грани чемпионства. «Барселона» близка к защите титула

LiveSport.ru09:05

«Барселона» после выигрыша 2:0 у «Алавеса» - в шаге от победы в чемпионате Испании

Комсомольская правда01:40

Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона Испании

Чемпионатвчера в 21:15

Аленья: «Предпочёл бы выиграть чемпионство в субботу на „Камп Ноу“»

Soccer.ruвчера в 19:56
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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Космос

В США предложили защищать астронавтов от радиации магнитным полем

Обновлено в 07:07
Гаджеты

Apple теперь будет ремонтировать неисправную клавиатуру MacBook в течение дня

Apple решила изменить подход к ремонту клавиатуры в моделях MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 09:06
Экономика

Глава ФАС рассказал, когда в Крыму подешевеет бензин

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев рассказал, при каких условиях произойдет снижение цен на автомобильное топливо в Крыму до среднероссийского уровня.
Обновлено в 08:05
Общество

Продолжительность жизни в России поставила рекорд

В России увеличилась средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин.
Обновлено в 09:42
Общество

Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову

В среду, 24 апреля, рязанские десантники рассказали о причинах акции с сорванными погонами у памятника Маргелову.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Политика

ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину

Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

МВД России заплатит 4 млн рублей матери убитой экс-полицейским девочки

Обновлено в 09:12
Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Транспорт

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Наука

Токсины грибков и бактерий найдены в электронных сигаретах

Ученые и аспиранты Гарвардской школы здравоохранения имени Т.Х. Чана изучили 37 картриджей для электронных сигарет и 38 наименований жидкостей для заправки таких картриджей или испарителей.
Обновлено в 07:16
Происшествия

СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков

Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.
Обновлено в 06:19
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

В iFixit объяснили причину поломок экранов Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 09:23
Футбол

«Рома» озвучила зарплату, которую готова платить Конте

Ближайшим летом «Рома» намерена пригласить Антонио Конте на пост главного тренера.
Обновлено в 10:14
Политика

Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк»

Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
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Луис Суарез
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Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Испанский футболист, защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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