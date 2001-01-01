Футбол

Аленья: «Предпочёл бы выиграть чемпионство в субботу на „Камп Ноу“»Soccer.ru вчера в 19:56

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья прокомментировал победу над "Алавесом" (2:0) в 34-м туре Примеры, а также высказался на тему возможного досрочного чемпионства "сине-гранатовых" на этой неделе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона Испании

Чемпионатвчера в 21:15

Аленья: «Предпочёл бы выиграть чемпионство в субботу на „Камп Ноу“»

Soccer.ruвчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв

Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.
Обновлено в 02:24
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Пашинян посоветовал Зеленскому общаться с Путиным честно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у будущего президента Украины Владимира Зеленского не должно возникнуть сложностей в общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Авто

Яндекс запустит в Казани каршеринг

Яндекс летом этого года запустит в Казани каршеринг.
Обновлено в 02:31
Общество

Росстат решил измерять уровень бедности новым способом

Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Мэр Магнитогорска получил от главы области 560 обращений жителей

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В Москве из храма похитили икону

По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

В Мьянме рассказали о закупках российского оружия

Обновлено в 01:46
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности

В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В мэрии Якутска проходят обыски

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Технологии

В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
Политика

У Петра Порошенко хотят отобрать кондитерскую фабрику

Иск в суд подал лидер социалистической партии, он настаивает на национализации бывшей фабрики имени Карла Маркса в Киеве, которая вошла в холдинг «Рошен».
Обновлено в 00:39
Происшествия

На станции под Новосибирском загорелись три дома

Обновлено вчера в 20:34
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Наука

Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками

Обновлено 22 апреля в 11:42
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхи Роберто
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное