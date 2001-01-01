Футбол
Аленья: «Предпочёл бы выиграть чемпионство в субботу на „Камп Ноу“»Soccer.ru вчера в 19:56
Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья прокомментировал победу над "Алавесом" (2:0) в 34-м туре Примеры, а также высказался на тему возможного досрочного чемпионства "сине-гранатовых" на этой неделе.
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Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
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На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв
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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
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Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
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Пашинян посоветовал Зеленскому общаться с Путиным честно
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Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
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Яндекс летом этого года запустит в Казани каршеринг.
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Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
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Происшествия
В Москве из храма похитили икону
По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
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Происшествия
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В мэрии Якутска проходят обыски
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Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
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Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
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Обновлено вчера в 04:22
Технологии
В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
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Политика
У Петра Порошенко хотят отобрать кондитерскую фабрику
Иск в суд подал лидер социалистической партии, он настаивает на национализации бывшей фабрики имени Карла Маркса в Киеве, которая вошла в холдинг «Рошен».
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На станции под Новосибирском загорелись три дома
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Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
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Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками
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Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55