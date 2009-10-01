Футбол

Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона ИспанииЧемпионат вчера в 21:15

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании.
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Серхи Бускетc: «„Барселона“ хочет выиграть чемпионат Испании перед своими болельщиками»

Матч ТВ01:20

Серхи Бускетc: «„Барселона“ хочет выиграть чемпионат Испании перед своими болельщиками»

Sportbox.RU01:20

Карлес Аленья: «Рады будем выиграть чемпионат при своих болельщиках»

Спорт-Экспресс00:29

Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона Испании

Чемпионатвчера в 21:15

Аленья: «Предпочёл бы выиграть чемпионство в субботу на „Камп Ноу“»

Soccer.ruвчера в 19:56
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Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Политика

Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане

Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Кино

В США умерла актриса Фэй Маккензи

Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35

Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Суд требует импичмента Порошенко

Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Хоккей

Александр Овечкин — об удалении: «Не знаю, что там разглядел арбитр»

Обновлено в 01:14
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено вчера в 15:55
Космос

Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»

Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие

В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков

Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено вчера в 05:24
Баскетбол

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и повел в серии

Обновлено в 00:30
Общество

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину

Обновлено вчера в 21:33
Технологии

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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