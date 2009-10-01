Футбол
Аленья: «Барселона» заслужила титул чемпиона ИспанииЧемпионат вчера в 21:15
Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании.
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Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35
Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:55
Космос
Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков
Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено вчера в 05:24
Баскетбол
«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и повел в серии
Обновлено в 00:30
Общество
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину
Обновлено вчера в 21:33
Технологии
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45