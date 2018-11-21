Футбол
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские праваКП - Красноярск09:48
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину. Информацию об этом подтвердил представитель Аленичева Александр Маньяков, который заявил, что права на вождение автомобилем тренеру отдали еще во вторник, 20 ноября.
КП - Красноярск09:48
с чего всё началось
Александр Маньяков, агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, подтвердил, что специалисту вернули водительские права и машину.Sport24.ru07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол
Дзюба признан болельщиками лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока команды по итогам группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 10:43
Футбол
AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
«Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Обновлено в 10:26
Футбол
Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:49
Футбол
Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»
Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол
Касильяс может перейти в команду MLS
Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 09:36
Футбол
Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны
Обновлено в 10:25
Футбол
«Матч ТВ» покажет жеребьевку отборочного раунда футбольного Евро-2020
Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года состоится 2 декабря в столице Ирландии Дублине.
Обновлено в 10:11
Футбол
Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра
Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение, Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
Обновлено в 10:42
Футбол
Выставочные бои ММА пройдут перед матчем «Зенит» — «Ростов»
Петербургский «Зенит» обнародовал программу «Фан-Променада» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
Обновлено в 10:16
Футбол
Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти
В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Уругвая.
Обновлено в 10:14
Футбол
Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол
Государственная дума наградила врачей, спасавших фанатов ЦСКА в Риме
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи наградил врачей, которые оказывали помощь российским болельщикам.
Обновлено в 10:12
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы
Обновлено в 06:01
Футбол
Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:33