Футбол
Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев заявил, что с удовольствием взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
RT на русском13:19
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море
Обновлено в 12:09
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Кевин Спейси отказался признать свою вину по делу о домогательствах
Американский актер Кевин Спейси предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Обновлено в 12:09
Культура
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Известный писатель и ученый Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Кино
Скончался актер Уильям Морган Шеппард
В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Политика
В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Кино
В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».
Обновлено в 05:47
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Политика
Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков
Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Волочкова решила остаться на Мальдивах
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла решение остаться после отдыха на Мальдивах.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер
Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349
NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.
Обновлено в 03:14
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Цены на нефть WTI и Brent растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, увеличившись более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 04 января в 10:33
Политика
Священник упал в обморок рядом с Порошенко во время подписания томоса
Опубликовано видео, на котором священник падает в обморок, стоя рядом с президентом Украины Петром Порошенко в Соборе Святого Георгия в Стамбуле.
Обновлено в 08:45
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Т-34»
Фильм «Т-34» вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января.
Обновлено вчера в 19:08