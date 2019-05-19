Футбол

Аленичев заявил, что провел заключительную игру в КрасноярскеСпорт-Экспресс 09:22

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев признался, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:2) стал для него заключительным в Красноярске.
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