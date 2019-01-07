Футбол
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
LiveSport.ru15:24
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика
Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов
Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.
Обновлено в 14:32
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах
Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.
Обновлено в 14:41
Политика
Два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон
Два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке, сообщает Politico.
Обновлено в 15:23
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Кино
Скончался актер Уильям Морган Шеппард
В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено в 13:51
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища
Обновлено в 09:53
Культура
Умер писатель и историк Николай Лисовой
На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress
Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.
Обновлено в 02:54
Политика
Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:52
Хоккей
«Витязь» второй раз за сезон переиграл «Ак Барс»
Клуб из Подольска второй раз в сезоне сумел взять верх над действующим чемпионом, 5 сентября одолев казанскую команду со счётом 5:3.
Обновлено в 11:55
Происшествия
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Происшествия
Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии
После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25