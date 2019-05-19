Аленичев высказался о своём будущем в «Енисее»RT на русском 10:51

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о своём будущем в команде.

Аленичев высказался о своём будущем в «Енисее»

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