Футбол

Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах
РИА Новости
09:00

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над московским "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России заявил, что в перерыве ему пришлось на повышенных тонах поговорить со своими футболистами.
РИА Новости09:00
Дмитрий Аленичев
Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду.
— Дмитрий Аленичев, футболистТАСС 08:58

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