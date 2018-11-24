Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду.

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Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

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