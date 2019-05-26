Футбол
Аленичев ушёл с поста главного тренера «Енисея»RT на русском 09:32
|25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
|26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
|46′
Александр Ерохин
|51′
Себастьян Дриусси
|57′
Александр Ерохин
|60′
|65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
|71′
|76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
|79′
|82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
|84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
|87′
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
30
Маммана
29
Заболотный
44
Ракицкий
18
Жирков
27
Оздоев
21
Ерохин
19
Смольников
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
2 ×
95
Едапин
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
63
Гаджибеков
27
Рожков
6
Торбинский
14
Семакин
17
Савичев
77
Костюков
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
Российский специалист Дмитрий Аленичев сообщил о своём уходе с поста главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей».
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