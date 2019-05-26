Футбол

Аленичев ушёл с поста главного тренера «Енисея»RT на русском 09:32

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Российский специалист Дмитрий Аленичев сообщил о своём уходе с поста главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей».
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Подробнее о событии

«Оренбург» — «Спартак» — 2:0, 26 мая 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат17:00

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Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея»

Sport24.ru09:19

Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Енисей»

ТАСС09:17

"Это мой последний матч с "Енисеем". Аленичев объявил об уходе из клуба

Спорт-Экспресс09:14

Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»

Советский спорт09:24
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