Аленичев уходит с поста наставника «Енисея»Вести.Ru 11:02

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 30 тура чемпионата России по футболу против "Зенита" (1:4) в Санкт-Петербурге объявил о том, что покидает свой пост. Он проработал в клубе с лета 2017 года.

Хоккей Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.

Экономика Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6% Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Футбол «Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ Московское «Торпедо» под руководством экс-наставника «Уфы» Игоря Колыванова в матче 25-го тура чемпионата России во втором дивизионе в зоне «Центр» разгромило «Сатурн» (4:1). Благодаря победе «автозаводцы» стали недосягаемыми для идущего вторым «Сокола».

Политика В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.

Космос Ученые обнаружили необычную галактику, летящую к Млечному пути Анализируя изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble с 1994 по 2010 год, исследователи пришли к выводу, что Мессье-90 движется в направлении Млечного пути, тогда как другие 1200 галактик гигантского скопления, к которому она принадлежит, летят в обратном направлении.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Политика Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Происшествия Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Хоккей Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Политика Совет Коломойского объявить на Украине дефолт оценил эксперт Политолог Ростислава Ищенко прокомментировал высказывание украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины, передает сайт kp.ru.

Происшествия В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Футбол «Зенит» показал видео с чемпионского парада Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Авто Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.